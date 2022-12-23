У Києві збільшують кількість пунктів обігріву з генераторами [ Редагувати ]
Столиця збільшує кількість пунктів обігріву, що оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
52 нових пункти, де люди можуть зігрітись, підзарядити гаджети, отримати актуальну інформацію у випадку тривалої відсутності електроенергії та тепла в їх домівках, ми відкрили у Голосіївському, Дніпровському, Оболонському та Святошинському районах.
Загалом тепер функціонують 532 пункти обігріву, які підготувало місто (з них 50 - облаштовані палатки ДСНС). Також долучається бізнес - додатково працюють ще понад 100 пунктів, які забезпечують підприємці.
Київ не припиняє розширювати мережу пунктів обігріву в усіх районах міста на випадок тривалого відключення світла.
Ситуація з дефіцитом електроенергії залишається дуже складною по всій країні.
Днями ми отримали гуманітарну допомогу від міста Рига - 49 генераторів та теплові гармати, що, зокрема, пішли на дооснащення пунктів обігріву. А також отримали 9 потужних генераторів від данського міста-побратима Києва Оденсе. Їх встановимо в котельнях столиці.
З інформацією, де знаходяться пункти обігріву можна ознайомитися на мапі.
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