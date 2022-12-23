У п'ятницю, 23 грудня, частина Києва сьогодні може залишитись без води.

"Київводоканал" попередив, що 23 грудня проводитиме аварійні роботи на одній з насосних водопровідних станцій.

Тому з 23:00 23 грудня до 7:00 24 грудня очікується пониження тиску у мережах водопостачання з можливою відсутністю води на верхніх поверхах у частині Подільського району, а саме на житлових масивах: Виноградар, Куренівка, Пріорка, Мостицький, Вітряні гори.