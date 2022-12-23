Частина Києва може залишитись без води 23 грудня [ Редагувати ]
У п'ятницю, 23 грудня, частина Києва сьогодні може залишитись без води.
"Київводоканал" попередив, що 23 грудня проводитиме аварійні роботи на одній з насосних водопровідних станцій.
Тому з 23:00 23 грудня до 7:00 24 грудня очікується пониження тиску у мережах водопостачання з можливою відсутністю води на верхніх поверхах у частині Подільського району, а саме на житлових масивах: Виноградар, Куренівка, Пріорка, Мостицький, Вітряні гори.
Роботи проводитимуться у нічний час, щоб мінімізувати незручності для споживачів. Просимо за необхідності зробити запас води.
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