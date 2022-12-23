Російські війська можуть вдатися до новий ракетних ударів по Україні на різдвяні та новорічні свята.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності та будь-які цінності взагалі. Тому будь ласка зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одного та бережіть одне одного", - сказав глава держави.

Зеленський також звернувся до громадян Росії та наголосив, що вони повинні чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді.