Зеленський попередив про загрозу ударів на свята [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Російські війська можуть вдатися до новий ракетних ударів по Україні на різдвяні та новорічні свята.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності та будь-які цінності взагалі. Тому будь ласка зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одного та бережіть одне одного", - сказав глава держави.
Зеленський також звернувся до громадян Росії та наголосив, що вони повинні чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді.
по темі
Президент України Володимир Зеленський заявив про головні питання української дипломатії на наступний рік
Президент Володимир Зеленський готовий здійснювати нові візити за кордон
У пятницю, 23 грудня, президент Володимир Зеленський позапланово записав відеозвернення до українців
Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон, щоб обговорити з Байденом двосторонню співпрацю України та Сполучених Штатів Америки
Візит президента України Володимира Зеленського до Бахмута підірвав триваючу інформаційну операцію кремля, спрямовану на те, щоб представити російського диктатора володимира путіна учасником війни