Дедлайни недоречні: Кулеба про терміни завершення війни [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що недоречно говорити про терміни завершення війни з росією, оскільки мова йде боротьбу за право на існування.
Про це йшлося на Конференції послів України.
Міністр впевнений, що перемога України безсумнівно буде, але залишаються без відповіді три питання:
Коли саме Україна переможе?
Що саме буде перемогою?
Як Україна діятиме після перемоги?
"З цих трьох запитань у мене немає відповіді лише на перше. Коли б’єшся за право на існування, дедлайни недоречні. Базова відповідь на друге запитання проста: перемогою буде все, що передбачатиме повне відновлення територіальної цілісності України. Далі будуть інші перемоги - компенсації, вироки за злочини, вигнання Росії з Радбезу ООН та інше", - сказав Кулеба.
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