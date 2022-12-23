Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що недоречно говорити про терміни завершення війни з росією, оскільки мова йде боротьбу за право на існування.

Про це йшлося на Конференції послів України.

Міністр впевнений, що перемога України безсумнівно буде, але залишаються без відповіді три питання:

Коли саме Україна переможе?

Що саме буде перемогою?

Як Україна діятиме після перемоги?

"З цих трьох запитань у мене немає відповіді лише на перше. Коли б’єшся за право на існування, дедлайни недоречні. Базова відповідь на друге запитання проста: перемогою буде все, що передбачатиме повне відновлення територіальної цілісності України. Далі будуть інші перемоги - компенсації, вироки за злочини, вигнання Росії з Радбезу ООН та інше", - сказав Кулеба.