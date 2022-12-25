У неділю, 25 грудня, недалеко від узбережжя Туреччини стався вибух на вантажному судні. Про це повідомляє Al Hadas.

Під час інциденту на кораблі перебували 17 осіб.

Перед інцидентом корабель прямував для навантаження вугільних товарів із Трабзона.

Вибух на судні BEATA під час рейсу був спричинений витоком газу, а його капітан досі вважається зниклим безвісти. Інших 16 людей, серед яких єгиптяни, грузин, українець та албанець - вдалось врятувати.

Після вибуху екіпаж самостійно викликав рятівників.

Члени Єгипетської студентської спілки в Туреччини заявили про те, що вони спілкувалися з міськими лікарнями Самсуна та зв'язалися з постраждалими, підтвердивши стабільність їхнього стану здоров'я.