У неділю, 25 грудня, у білорусі, на аеродромі в Мачулищах, спалахнув МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал". Про це повідомляється у Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингової групи, спалах двигуна стався на літаку з реєстраційним номером RF-95194. Наскільки сильно постраждав літак і як довго його виведуть з ладу, не повідомляється.

13 грудня до Мачулищ прилетіли три МіГ-31К вкс рф. Це вже друга зміна у білорусі для цього типу літаків. Раніше три МІГи прилетіли 16 жовтня і пробули в білорусі 46 днів. Також у Мачулищах базується та проводить спільні польоти літак ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц".

"Грудневі" МіГи мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445, RF-95194. Вони вже здійснили щонайменше чотири вильоти.