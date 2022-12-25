Київ поступово наближається до планових графіків, ситуація з енергопостачанням покращується. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, пише "24 каналу".

За словами Коваленка, енергетикам у Києві вдалося придумати схеми заживлення 3 районів, які найбільше страждали протягом останнього тижня. Йдеться про Оболонь, Куренівку й Борщагівку. Внаслідок обстрілів дехто з людей залишався без світла протягом кількох діб.

Водночас райони вже заживляють в одному ритмі з усім Києвом. Тобто без жодної різниці у графіках між берегами столиці. Як пояснив голова Yasno: "Все місто 25 грудня "дихає" однаково з точки зору світла. Можна сказати, що прийшла рівність".

Такого результату вдалось досягти завдяки 3 причинам:

енергетики придумали схеми заживлення 3 районів столиці;

цьому сприяла плюсова температура за вікном;

споживання електроенергії у вихідні традиційно менше, ніж у робочі дні.

Генеральний директор Yasno зауважив, що ситуація в Києві наразі дозволяє максимально наблизитися до планових графіків подачі електроенергії.