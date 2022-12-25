Яка ситуація зі світлом у Києві: в Yasno розповіли про графіки [ Редагувати ]
Київ поступово наближається до планових графіків, ситуація з енергопостачанням покращується. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, пише "24 каналу".
За словами Коваленка, енергетикам у Києві вдалося придумати схеми заживлення 3 районів, які найбільше страждали протягом останнього тижня. Йдеться про Оболонь, Куренівку й Борщагівку. Внаслідок обстрілів дехто з людей залишався без світла протягом кількох діб.
Водночас райони вже заживляють в одному ритмі з усім Києвом. Тобто без жодної різниці у графіках між берегами столиці. Як пояснив голова Yasno: "Все місто 25 грудня "дихає" однаково з точки зору світла. Можна сказати, що прийшла рівність".
Такого результату вдалось досягти завдяки 3 причинам:
- енергетики придумали схеми заживлення 3 районів столиці;
- цьому сприяла плюсова температура за вікном;
- споживання електроенергії у вихідні традиційно менше, ніж у робочі дні.
Генеральний директор Yasno зауважив, що ситуація в Києві наразі дозволяє максимально наблизитися до планових графіків подачі електроенергії.
Ми наразі дуже близькі до планування і до тих сірих періодів, де світло може бути, а може не бути. Майже у всіх цих графіках світло є.
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