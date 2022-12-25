У Херсонській області ЗСУ обстріляли штаб рф [ Редагувати ]
У Херсонській області українські військові вдарили по штабу окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Внаслідок атаки до 70 ворожих солдатів отримали поранення.
За інформацією українського військового командування, удару по штабу, що знаходиться в районі села Забарине, було завдано удар кілька днів тому, коли там проводили нараду офіцерів південного військового округу ЗС рф.
В результаті - до 70 військовослужбовців отримали поранення. Число загиблих уточнюється.
Також там додали, що у Донецькій області українські військові знищили чотири ворожі САУ 2С7 "Піон".
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