У Херсонській області українські військові вдарили по штабу окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Внаслідок атаки до 70 ворожих солдатів отримали поранення.

За інформацією українського військового командування, удару по штабу, що знаходиться в районі села Забарине, було завдано удар кілька днів тому, коли там проводили нараду офіцерів південного військового округу ЗС рф.

В результаті - до 70 військовослужбовців отримали поранення. Число загиблих уточнюється.

Також там додали, що у Донецькій області українські військові знищили чотири ворожі САУ 2С7 "Піон".