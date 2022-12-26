Зідан є одним з претендентів на посаду головного тренера збірної Бразилії - ЗМІ [ Редагувати ]
Кандидатура 50-річного тренера Зінедіна Зідана, колишнього півзахисника іспанського "Реала" і збірної Франції, обговорюється в якості головного наставника збірної Бразилії. Про це повідомляє французька газета L'Equipe.
Футбольна асоціація Бразилії шукає нового тренера після того, як Тіте подав у відставку після поразки від Хорватії на чемпіонаті світу у Катарі.
Асоціація шукає іноземного спеціаліста. Серед інших кандидатів називають аргентинця Маурісіо Почеттіно, німця Томаса Тухеля та іспанця Рафаеля Бенітеса.
Бразилія програла команді Хорватії у 1/4 фіналу чемпіонату світу в Катарі. Основний час гри закінчився з рахунком 0:0, на додатковий час команди забили по голу, серія пенальті закінчилася з рахунком 4:2 на користь хорватів.
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