Кандидатура 50-річного тренера Зінедіна Зідана, колишнього півзахисника іспанського "Реала" і збірної Франції, обговорюється в якості головного наставника збірної Бразилії. Про це повідомляє французька газета L'Equipe.

Футбольна асоціація Бразилії шукає нового тренера після того, як Тіте подав у відставку після поразки від Хорватії на чемпіонаті світу у Катарі.

Асоціація шукає іноземного спеціаліста. Серед інших кандидатів називають аргентинця Маурісіо Почеттіно, німця Томаса Тухеля та іспанця Рафаеля Бенітеса.

Бразилія програла команді Хорватії у 1/4 фіналу чемпіонату світу в Катарі. Основний час гри закінчився з рахунком 0:0, на додатковий час команди забили по голу, серія пенальті закінчилася з рахунком 4:2 на користь хорватів.