Визначились перші півфіналісти чемпіонату світу з футболу [ Редагувати ]
У п'ятницю, 9 грудня, визначились перші півфіналісти чемпіонату світу з футболу в Катарі.
У першому матчі збірна Хорватії обіграла команду Бразилії. Основний час гри закінчився нульовою нічиєю, додатковий - з рахунком 1:1, серія пенальті - 4:2.
Голи у додатковий час забили: Петкович (117) - Неймар (105). Це 77-й гол бразильця за збірну, за цим показником Неймар зрівнявся із триразовим чемпіоном світу Пеле.
Після поразки головний тренер збірної Бразилії Тіте, який працював із командою з 2016 року, оголосив про відставку.
У другому матчі збірна Аргентини перемогла команду Нідерландів. Матч завершився серією пенальті.
Основний час завершився з рахунком 2:2. Голи забили: Науель Моліна Лусеро (35 після передачі Ліонеля Мессі), Мессі (73, з пенальті) - Ваут Вегхорст (83, 90+11).
Додатковий час завершився без забитих м'ячів, серія пенальті - з рахунком 4:3.
Для Мессі гол у матчі проти Нідерландів став десятим на чемпіонатах світу. За цим показником він зрівнявся із лідером своєї національної збірної Габріелем Батістутою. Крім того, Мессі встановив рекорд за кількістю гольових пасів у play-off світових першостей, обійшовши бразильця Пеле.
У півфіналі Аргентина зіграє з Хорватією, яка в 1/4 фіналу обіграла Бразилію.
Ліонель Мессі б'є пенальті
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