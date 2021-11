Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан возглавит французский футбольный клуб "ПСЖ" в том случае, если Маурисио Почеттино уйдет в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Tiempo de Juego.

По данным издания, француз дважды отклонил предложение английского клуба, ссылаясь на нежелание приступать к работе посреди сезона.

Кроме того, Зенедин Зидан слабо владеет английским языком, а его жена категорически не желает жить в Англии.

Главным кандидатом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтел после увольнения норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера остается тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино (контракт от 22 июня). В таком случае Зидан перейдет в "Пари-Сен-Жермен".

Звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду предлагает в наставники главного тренера сборной Испании Луиса Энрике.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" попрощался с главным тренером, сегодня, 21 ноября, Уле Гуннар Сульшер съехал с базы клуба.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC