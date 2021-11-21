Зидан отверг "Манчестер Юнайтед" ради "ПСЖ" [ Редактировать ]
Источник: Tiempo de Juego
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан возглавит французский футбольный клуб "ПСЖ" в том случае, если Маурисио Почеттино уйдет в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Tiempo de Juego.
По данным издания, француз дважды отклонил предложение английского клуба, ссылаясь на нежелание приступать к работе посреди сезона.
Кроме того, Зенедин Зидан слабо владеет английским языком, а его жена категорически не желает жить в Англии.
Главным кандидатом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтел после увольнения норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера остается тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино (контракт от 22 июня). В таком случае Зидан перейдет в "Пари-Сен-Жермен".
Звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду предлагает в наставники главного тренера сборной Испании Луиса Энрике.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" попрощался с главным тренером, сегодня, 21 ноября, Уле Гуннар Сульшер съехал с базы клуба.
Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.— Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021
Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC
Формальным поводом для отставки норвежца стал разгром "МЮ" аутсайдером АПЛ "Уотфордом" (4:1).
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