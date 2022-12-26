Україна готується запровадити санкції проти 1300 силовиків рф і 500 представників ІТ-сектору. Міжвідомча робоча група з питань реалізації санкційної політики рекомендувала передати пропозиції на розгляд РНБО. Про це повідомило Міністерство економіки.

Перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко заявила:

В рамках посилення санкційного тиску на державу-терориста та осіб, що підтримують чи сприяють агресії рф проти України, Міжвідомча робоча група рекомендувала передати на розгляд РНБО пропозиції щодо ухвалення санкцій проти понад 1300 представників силових органів рф. Зокрема, фсб, служби зовнішньої розвідки, нацгвардії рф, міністерства внутрішніх справ, судової влади. Тобто проти осіб, які безпосередньо причетні до злочинів в Україні та проти України. Також рекомендовано направити до РНБО пропозиції санкцій проти понад 500 юридичних та фізичних осіб ІТ-сфери рф. Це виробники програмного забезпечення чи обладнання, компанії та особи, пов’язані з соцмережами, різними платформами, які режим путіна використовує для пропаганди тощо.

У Мінекономіки зазначили, що на сьогодні у відповідних органів України та країн-партнерів "є повне взаєморозуміння з ключових питань санкційної політики". Триває обмін інформацією.

У відомстві нагадали, що Україна за останні чотири місяці вела санкції проти 3 134 фізичних та 1 374 юридичних осіб держави-агресора.

Нагадаємо, 13 грудня Рада схвалила введення санкцій проти 55 російських спортсменів і Тимощука.