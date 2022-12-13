Верховна Рада 13 грудня ухвалила постанову № 8245 про "застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортсменів із Російської Федерації та інших держав". Про це повідомляє "Суспільне".

У документі є 56 спортсменів, з них 55 - громадяни рф, а також один громадянин України - Анатолій Тимощук.

У список потрапили атлети, які "системно й активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців збройними силами Російської Федерації".

Санкції, накладені на спортсменів, триватимуть 10 років. Вони передбачають блокування активів на території України, обмеження торговельних операцій, а також застосування заборон в’їзду на територію України, позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення. Загалом у переліку санкцій - 18 пунктів.

Список спортсменів