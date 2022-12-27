В окупованій Макіївці розстріляли сім'ю: серед вбитих четверо дітей [ Редагувати ]
В тимчасово окупованій Макіївці Донецької області розстріляли сім'ю з 8 осіб. Серед жертв четверо дітей.
Про це повідомляє видання "Новини Донбасу".
Вказано, що найменшому члену сім'ї був лише 1 рік. Імовірно, сім'я була розстріляна з автоматичної зброї.
Як передають ЗМІ, зловмисники після вбивства викрали їхній автомобіль Skoda.
Після чого в місті оголосили план "Перехоплення", про це заявив гауляйтер Макіївки Владислав Ключаров.
Своєю чергою окупаційна влада вже заявила, що це був нібито "грабіж" і стверджує про нібито "затримання трьох підозрюваних".
Зазначається, що це раніше засуджені жителі мікрорайону "Калінінський", вони нібито "зізналися, що вчинили злочин із корисливих спонукань з метою крадіжки автомобіля та цінного майна".
Українські правоохоронці поки не надали жодних коментарів щодо цього.
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