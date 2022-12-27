В тимчасово окупованій Макіївці Донецької області розстріляли сім'ю з 8 осіб. Серед жертв четверо дітей.

Про це повідомляє видання "Новини Донбасу".

Вказано, що найменшому члену сім'ї був лише 1 рік. Імовірно, сім'я була розстріляна з автоматичної зброї.

Як передають ЗМІ, зловмисники після вбивства викрали їхній автомобіль Skoda.

Після чого в місті оголосили план "Перехоплення", про це заявив гауляйтер Макіївки Владислав Ключаров.

Своєю чергою окупаційна влада вже заявила, що це був нібито "грабіж" і стверджує про нібито "затримання трьох підозрюваних".

Зазначається, що це раніше засуджені жителі мікрорайону "Калінінський", вони нібито "зізналися, що вчинили злочин із корисливих спонукань з метою крадіжки автомобіля та цінного майна".

Українські правоохоронці поки не надали жодних коментарів щодо цього.