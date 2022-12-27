Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (фото) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Сьогодні, 27 грудня, жителі Херсону неодноразово чули вибухи. В наслідок одного з сьогоднішніх обстрілів міста російськими військами було пошкоджено пологове відділення.
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.
"Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини", - написав Тимошенко.
Він додав, що до атаки лікарі встигли завершити операцію кесаревого розтину. Тимошенко повідомив, що наразі в закладі перебуває 5 жінок після пологів.
"Дивом ніхто не постраждав", - уточнив заступник керівника ОП.
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