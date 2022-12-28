Російська армія отримала партію літаків п'ятого покоління Су-57 [ Редагувати ]
Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод (КнААЗ) ім. Гагаріна Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК, входить до "Ростеху") передав міноборони росії партію літаків п'ятого покоління Су-57. Про це повідомила пресслужба ОАК.
Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполнил программу текущего года по производству авиационных комплексов пятого поколения Су-57 и многоцелевых истребителей Су-35С для российских ВКС... Самолёты, запланированные к поставкам в следующем году уже находятся в производстве.
Скільки саме літаків Су-57 отримала російська армія не повідомляється.
Су-57 - багатофункціональний винищувач п'ятого покоління, призначений для заміни Су-27. Його експлуатація розпочалася у 2020 році.
На початку грудня ОАК передала міноборони рф партію винищувачів Су-35С, які є глибокою модернізацією Су-27.
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