Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод (КнААЗ) ім. Гагаріна Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК, входить до "Ростеху") передав міноборони рф партію нових літаків Су-35С. Про це повідомляє пресслужба ОАК.

Многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

Скільки саме винищувачів отримала російська армія не повідомляється.

Су-35 - глибока модернізація винищувача Су-27 з метою значного підвищення ефективності його бойового застосування.

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Також повідомляється, що концерн "Уралвагонзавод" (входить до "Ростеху") в рамках держоборонзамовлення для міноборони росії модернізував партію танків Т-72Б до моделі Т72Б3.

Нова версія отримала назву Т-72Б3М. "Після модернізації покращилася маневреність танків, вогнева міць та рівень захищеності", повідомила прес-служба підприємства.

Скільки саме танків отримала армія рф - також невідомо.

Т-72Б3

Концерн "Уралвагонзавод" - найбільший у Росії розробник та виробник бронетанкового озброєння та техніки, а також вантажного рухомого складу. Головне підприємство концерну знаходиться у Нижньому Тагілі.

Співробітників "Уралвагонзаводу", які працюють над держоборонзамовленням, залучають до понаднормової роботи. "Ростех" перевів кілька своїх підприємств на понаднормову роботу ще в серпні. Концерн залучив до роботи на головне підприємство у Нижньому Тагілі 250 осіб, засуджених до примусових робіт.

Нагадаємо, що за даними Пентагону, росія втратила в Україні половину танків.