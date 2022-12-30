П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" португалець Кріштіану Роналду підписав контракт з футбольним клубом "Аль Наср" із Саудівської Аравії. Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

Подробиці угоди не наводяться, відомо, що контракт розрахований до літа 2025 року.

На початку грудня іспанське видання Marca писало, що зірковий форвард уклав контракт з "Аль-Насром" на два з половиною сезони. Зарплата, згідно з контрактом, становитиме 200 млн євро за сезон. Сам Кріштіану Роналду спростував інформацію про перехід.

Роналду 37 років, він є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Європи, переможцем Ліги націй. Португалець - найкращий бомбардир в історії національних збірних, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів, клубного чемпіонату світу та мадридського "Реала".

Форвард перейшов до "Манчестер Юнайтед" влітку 2021 року, раніше він виступав за команду в період з 2003 по 2009 рік. Під час кар'єри він грав за португальський "Спортінг", іспанський "Реал" та італійський "Ювентус".

21 листопада португалець залишив "Манчестер Юнайтед". Угоду розірвали за обопільною згодою сторін. Причиною стало інтерв'ю Роналду, де той заявив, що не поважає головного тренера "Манчестер Юнайтед" Еріка тен Хага.