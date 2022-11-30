Португальський форвард Кріштіану Роналду "близький до укладання угоди" з футбольним клубом з Саудівської Аравії "Аль-Наср". Про це повідомляє газета Marca.

За даними видання, при переході до клубу футболіст отримуватиме понад 200 млн євро на рік від зарплати та рекламних контрактів. "Аль-Наср" запропонував Роналду контракт на 2,5 сезони.

27 листопада CBS Sports повідомляв, що саудівський клуб має намір укласти договір з Кріштіану Роналду на три роки з зарплатою $75 млн за сезон. За їхніми даними, гравець зацікавлений у контракті "сильніше, ніж будь-коли".

Газета Mirror раніше писала, що влітку зоряний футболіст відхилив пропозицію з Саудівської Аравії.

Після заяви Кріштіану Роналду про те, що він не поважає головного тренера "Манчестер Юнайтед" Еріка тен Хага, англійський клуб 21 листопада розірвав контракт з футболістом.