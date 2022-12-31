Україна повернула додому 140 захисників (фото) [ Редагувати ]
Україна провела великий обмін полоненими, додому повернулися 140 захисників країни, серед яких воїни з Маріуполя та Зміїного острова.
Про це повідомляє в Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога, а й повертаємо наших людей. Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити – 140 людей повертаються додому", - зазначив Єрмак.
За його словами, додому повернулися поранені, а також захисники Маріуполя, острови Зміїний, добровольці тероборони зі Славутича, а також воїни з Бахмутського спрямування.
Всього в результаті сьогоднішнього обміну з полону звільнено 82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 з НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ, 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцери та 118 сержантів та солдатів.
"Поки вони стріляють, ми відбиваємося, відповідаємо і повертаємо. Повернемо всіх. Інакше – не буде. Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими", - додав глава Офісу президента.
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