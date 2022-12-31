Сьогоднішня російська ракетна атака на Україну не допоможе росії перемогти у війні. Терористи програють і це вже всім відомо.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ця російська ракетна атака - це не підсумок року, як би цього не хотіла Росія, це підсумок долі. Держава-терорист не отримає прощення, а ті, хто віддає такі накази на удари, і ті, хто здійснює їх, не отримають помилування. Кілька хвиль ударів в передноворічний день, ракети проти народу - це зробили нелюди. Нелюди програють і ми це знаємо. І цього не змінити", - наголосив глава держави.

Він також звернувся до росіян російською мовою, зазначивши, що ця війна ведеться для того, щоб одна людина в Росії залишалася при владі, а доля російського народу цю людину не цікавить.

"Ваш лідер хоче показати, що в нього за спиною військові, що він - попереду. Але він якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій і палаців. Він ховається за вами і сам спалює вашу країну і ваше майбутнє", - додав президент.