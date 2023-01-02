В Австралії через зіткнення двох гелікоптерів загинуло четверо людей (фото) [ Редагувати ]
В австралійському місті Голд-Кост внаслідок зіткнення двох гелікоптерів загинули четверо людей. Про це повідомляє поліція штату Квінсленд.
Інцидент стався 2 січня близько 14:00 за місцевим часом (3:00 за Києвом) біля тематичного парку розваг Sea World. За даними поліції, гелікоптери зіткнулися, коли один із них злітав, а інший йшов на посадку.
Один з гелікоптерів уцілів, він зміг сісти на піщану мілину. З шести людей на борту п'ятеро отримали легкі травми, ще один не постраждав.
У другому гелікоптері перебувало семеро людей. Четверо загинули на місці, ще трьох у тяжкому стані доправили до лікарні.
Австралійське бюро безпеки на транспорті розпочало розслідування.
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