На Закарпатті до Угорщини намагалися вивезти гелікоптер [ Редагувати ]
На Закарпатті українець намагався незаконно вивезти до Угорщини гелікоптер КА-26. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Інцидент стався 22 грудня у пункті пропуску "Тиса". Гвинтокрил КА-26 перевозили вантажним автомобілем української реєстрації.
На підставі аналізу ризиків, під час перевірки гвинтокрила у правоохоронців виникли підозри щодо можливого незаконного переміщення транспортного засобу. Тож вантажівку, якою його перевозили, вивели із загального потоку для проведення поглибленого огляду.
Під час перевірки прикордонники разом з митниками виявили, що документи, за якими перевозили гвинтокрил, містять неправдиві відомості про виробника товару. Це підтвердив судовий експерт, якому надіслали відповідний запит.
Гвинтокрил КА-26 вилучили співробітники митниці. Його оцінили в суму понад 924 тис. грн.
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