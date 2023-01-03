Чи відключатимуть світло в Україні 3 січня [ Редагувати ]
Станом на 11.00 вівторка, 3 січня, завдяки теплій погоді споживання енергії в Україні знижене. Про це повідомляє "Укренерго".
Обмеження споживання до 14:00 не застосовуються.
Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями.
Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі.
При цьому ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни.
На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових.
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