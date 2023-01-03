Станом на 11.00 вівторка, 3 січня, завдяки теплій погоді споживання енергії в Україні знижене. Про це повідомляє "Укренерго".

Обмеження споживання до 14:00 не застосовуються.

Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями.

Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі.

При цьому ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни.