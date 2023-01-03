"Окупанти тримають кілька типів носіїв ядерної зброї у Криму" - ГУР [ Редагувати ]
Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив про те, що у тимчасово окупованому Криму нині війська рф містять носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного і морського базування. Про це повідомляє "Укрінформ".
Він зазначив, що військова розвідка України стежить за переміщеннями ядерної зброї рф, зокрема тактичного рівня, і знає, де вона розташована.
Військова розвідка бачить, що на території тимчасово окупованого Криму наразі розміщені носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Йдеться про кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами.
За його словами, окупанти здійснювали певні роботи на об'єкті "Феодосія-13" у селі Краснокам'янка, щоб підготувати його для зберігання ядерних боєприпасів. Однак зараз невідомо, чи ці роботи завершені.
Говорячи про ризики завдання ядерного удару рф, представник військової розвідки зазначив, що країна-окупант здатна на все.
Однак сподіваємося, міжнародне співтовариство зможе вплинути на керівництво країни-окупанта, щоб не привести миру до ядерної катастрофи. Україна також враховує різні варіанти розвитку подій.
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