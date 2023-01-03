Війна в Україні: що відбувається на фронтах 3 січня [ Редагувати ]
За поточну добу, 3 січня, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження 2 пунктів управління та 4 районів зосередження живої сили та військової техніки російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 3 січня.
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат. Протягом цієї доби противник завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Російські окупанти роблять спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилюють угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах республіки білорусь та російської федерації. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Противник здійснив обстріли з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне Харківської області.
На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, зокрема: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва Луганської області.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснив обстріли позицій наших військ з танків та артилерії різних типів в районах понад 20 населених пунктів, зокрема: Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків та всього спектру артилерії в районах понад 25 населених пунктів, а також не припиняє здійснювати обстріли цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області.
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