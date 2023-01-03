За поточну добу, 3 січня, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження 2 пунктів управління та 4 районів зосередження живої сили та військової техніки російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 3 січня.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат. Протягом цієї доби противник завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Російські окупанти роблять спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилюють угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах республіки білорусь та російської федерації. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Противник здійснив обстріли з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне Харківської області.

На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.