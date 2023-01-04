Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю пізно ввечері 3 січня, зруйновано об'єкт інфраструктури та пошкоджено 8 житлових будинків, розташованих поруч із ним. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За попередньою інформацією внаслідок нічного прильоту в одному з районів міста ушкоджено 8 багатоповерхових будинків. В них повилітали вікна та зруйновано балкони. Окрім того, постраждала будівля дитячого садка. Там теж вибито шибки і частково ушкоджено дах...



Поруч з будинками зараз зяє величезна сорокаметрова воронка та стоять понівечені автомобілі.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про "зруйновані виробничі будівлі", а заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко - про дві зруйновані складських будівлі. За його даними, окупанти били ракетами С-300.