У Запоріжжі внаслідок ракетного удару пошкоджено 8 багатоповерхівок (фото) [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю пізно ввечері 3 січня, зруйновано об'єкт інфраструктури та пошкоджено 8 житлових будинків, розташованих поруч із ним. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
За попередньою інформацією внаслідок нічного прильоту в одному з районів міста ушкоджено 8 багатоповерхових будинків. В них повилітали вікна та зруйновано балкони. Окрім того, постраждала будівля дитячого садка. Там теж вибито шибки і частково ушкоджено дах...
Поруч з будинками зараз зяє величезна сорокаметрова воронка та стоять понівечені автомобілі.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про "зруйновані виробничі будівлі", а заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко - про дві зруйновані складських будівлі. За його даними, окупанти били ракетами С-300.
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