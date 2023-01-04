До порталу "Дія" повернули можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав. Послугу було припинено після початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Довідка з Державного реєстру речових прав підтверджує, що ви - власник нерухомості. До повномасштабного вторгнення послугою щорічно користувалося близько 1 млн українців. За місяць від запуску на порталі Дія довідку отримали майже 18 тисяч разів.

Наприклад, довідку можна замовити перед орендою квартири, щоб переконатися, чи дійсно ви знімаєте житло в реального власника. Також вона знадобиться для подальшої оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного російськими окупантами майна.

Після 24 лютого реєстри призупинили роботу в цілях безпеки. З травня вони знову працюють. У Мінцифри стверджують, що за цей час покращили послугу і тепер отримати довідку можна лише за 5 секунд.

Нагадаємо, у "Дії" повноцінно запускають послугу доступної іпотеки "єОселя".