До "Дії" повернули можливість отримати довідку з Держравного реєстру прав [ Редагувати ]
До порталу "Дія" повернули можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав. Послугу було припинено після початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Довідка з Державного реєстру речових прав підтверджує, що ви - власник нерухомості. До повномасштабного вторгнення послугою щорічно користувалося близько 1 млн українців. За місяць від запуску на порталі Дія довідку отримали майже 18 тисяч разів.
Наприклад, довідку можна замовити перед орендою квартири, щоб переконатися, чи дійсно ви знімаєте житло в реального власника. Також вона знадобиться для подальшої оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного російськими окупантами майна.
Після 24 лютого реєстри призупинили роботу в цілях безпеки. З травня вони знову працюють. У Мінцифри стверджують, що за цей час покращили послугу і тепер отримати довідку можна лише за 5 секунд.
Нагадаємо, у "Дії" повноцінно запускають послугу доступної іпотеки "єОселя".
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