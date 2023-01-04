Кабмін змінив вік взяття на військовий облік: деталі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Кабінет міністрів України змінив порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Тепер військовий облік буде поділятись на на загальний та спеціальний.
Про це повідомляє сайт Кабміну України.
Призовники в Україні повинні ставати на військовий облік з 16 років у рік досягнення ними 17-го віку. Військовий облік буде здійснюватися до 27 років.
З цього слідує, що якщо українцю наразі 16 років, але до 31 грудня 2023 року йому виповниться 17 - він зобов'язаний стати на військовий облік.
Окрім цього новими правилами затверджено, що військовозобов'язаних можуть приймати на роботу чи навчання тільки у тому випадку, якщо вони стоять на військовому обліку.
Також відтепер військовозобов'язані можуть передати свої дані у військкомат за допомогою сервісу "Дія". Там же вони можуть передавати інформацію щодо зміни свого місця проживання.
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