Макрон пообіцяв Зеленському передати легкі бойові танки Україні [ Редагувати ]
Франція передасть Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії.
Про це повідомляє BFM TV.
Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським.
За повідомленням Reuters, після закінчення розмови двох лідерів представник Єлисейського палацу зазначив, що Франція надішле Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC. При цьому він не розповів подробиць про обсяги та терміни запланованих поставок.
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