"Різдвяне перемир’я" по-російськи: на Херсонщини окупанти вбили цілу родину [ Редагувати ]
Російські війська обстріляли місто Берислав на Херсонщині, внаслідок чого загинув 12-річний хлопчик і його батьки. Про це повідомив заступник голова Офісу президента Кирило Тимошенко.
Берислав, Херсонська область. Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина.
В цьому вся ницість і підлість росії. Вранці вони говорять про «різдвяне перемир’я», а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син? Тим, що вони просто українці?
Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі...
Нагадаємо, зранку глава РПЦ патріарх Кирил запропонував на Різдво припинити вогонь та оголосили так зване "різдвяне перемир'я".
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