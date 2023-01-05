Російські війська обстріляли місто Берислав на Херсонщині, внаслідок чого загинув 12-річний хлопчик і його батьки. Про це повідомив заступник голова Офісу президента Кирило Тимошенко.

Берислав, Херсонська область. Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина.

В цьому вся ницість і підлість росії. Вранці вони говорять про «різдвяне перемир’я», а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син? Тим, що вони просто українці?

Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі...