У Зеленського відповіли на заклики патріарха Кирила до "різдвяного перемир'я" [ Редагувати ]
Запропоноване главою Російської православної церкви патріархом Кирилом "різдвяне перемир'я" є "цинічною пасткою й елементом пропаганди". Так прокоментував ініціативу глави РПЦ радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як "пропагандист війни". РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації рф. Тому заява РПЦ про "різдвяне перемир'я" - цинічна пастка й елемент пропаганди.
5 січня глава "Російської православної церкви" патріарх Кирил закликав встановити різдвяне перемир'я у зоні бойових дій в Україні. Його заява була опублікована на сайті РПЦ.
Кирил закликав всі сторони "междусобного конфликта" припинити вогонь та оголосити перемир'я з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня, щоб віряни могли відвідати святкові служби.
Раніше глава РПЦ заявив, що своєю смертю в Україні загарбники "змивають усі гріхи".
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