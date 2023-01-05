Запропоноване главою Російської православної церкви патріархом Кирилом "різдвяне перемир'я" є "цинічною пасткою й елементом пропаганди". Так прокоментував ініціативу глави РПЦ радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як "пропагандист війни". РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації рф. Тому заява РПЦ про "різдвяне перемир'я" - цинічна пастка й елемент пропаганди.

5 січня глава "Російської православної церкви" патріарх Кирил закликав встановити різдвяне перемир'я у зоні бойових дій в Україні. Його заява була опублікована на сайті РПЦ.

Кирил закликав всі сторони "междусобного конфликта" припинити вогонь та оголосити перемир'я з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня, щоб віряни могли відвідати святкові служби.

Раніше глава РПЦ заявив, що своєю смертю в Україні загарбники "змивають усі гріхи".