Українські військові продовжують відбивати атаки окупаційних військ у Донецькій області і водночас атакувати на інших ділянках фронту. Про це свідчить карта бойових дій, опублікована Міноборони Великобританії.

За даними британської розвідки, найзапекліші бої продовжуються на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Крім того, російська армія намагається штурмувати позиції українських захисників на сході Харківської області та у Луганській області. Проте підрозділи ЗСУ стримують дії ворога, не даючи йому просуватися, а також контратакують у відповідь. Зокрема, за даними карти, бої точаться у напрямку Кремінної, де українські сили мали успіх.

Бої тривають у Запорізькій та Херсонській областях.

Окупанти активно обстрілюють населені пункти у сірій зоні.