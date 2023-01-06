Окупанти голосно святкують Різдво: у Мелітополі пролунав вибух [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух у переддень Різдва.
Про це пише мер Мелітополя Іван Федоров.
"Надто гучно окупанти Мелітополя, у яких немає нічого святого, святкують Різдво", - написав він.
Федоров уточнив, що вибух пролунав у районі залізничного вокзалу.
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