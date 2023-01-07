Слово - теж ліки! В Україні триває акція - "Бібліотека українського воїна". Щоб підтримати бойовий дух військовослужбовців бібліотека імені Івасюка у Чернівцях уже передала нашим воїнам чимало книжок. Зараз зібрали понад 200 примірників для бійців, які проходять реабілітацію у військових шпиталях. Бібліотекарі переконані - читання підтримає бійців і допоможе хоча б ненадовго забути про фронтові жахи.

Тут лише хороші книги - кажуть бібліотекарі. Вони ретельно відбирають кожен примірник, аби до рук військових потрапили тільки такі твори, які здатні викликати приємні емоції та навіювати добрі думки. Тут - і романи, і повісті, і поезія… Остап приніс кілька улюблених книг. Каже, вдома має чималу бібліотеку української літератури.

Остап, відвідувач бібліотеки:

Я дізнався про те, що збирають книжки для воїнів, які зараз знаходяться на лікуванні. Приніс, одна із книжок це про Мазепу Івана, яка зараз дуже актуальна, як на мене, оскільки це така людина, яка зробила багато для України і є прикладом того, що з кацапами не можна домовлятись. І друге - це збірка поезій. Я думаю багато воїнів люблять поезії і зараз це дуже популярно навіть такі воїни як Вишебаба зараз також дуже відомим став.

До збору літератури для українських воїнів долучаються й самі бібліотекарі. Кожен намагається поділитися з нашими захисниками своїм примірником натхнення й сили!

Наталія Філяк, директорка Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка:

Книги потраплять воїнам, котрі отримали поранення, проходять курс лікування, курс реабілітації, як ніколи доречно буде перебуваючи у таких закладах почитати хорошу душевну книгу, яка зігріє ну і буде таким своєрідним подаруночком від Святого Миколая під подушечку.

Поки спілкуємося з цінителями якісної літератури, "Бібліотека українського воїна" поповнюється ще кількома виданнями.

Наталія Філяк, директорка Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка:

Переважно книги, які дарували нам автори, ну і звичайно наші читачі, які знають про наші акції, приходять, майже кожного дня у нас є поповнення нашої "Бібліотечки українського воїна". Наразі ящики при в ході у бібліотеку переповнені.

Поділитися книгою з нашими захисниками можуть усі охочі. За умовами Всеукраїнської акції "Бібліотека українського воїна", література не має бути науковою. Приймаються лише художні та психологічні твори. Бажано, щоб вони легко читалися й були цікавими. У першу чергу ці книжки отримають бійці, що зараз проходять лікування чи реабілітацію в госпіталях. Учасники акції переконані - окрім ран на тілі, нашим захисникам треба допомогти вилікувати їхні зранені душі. І цікаві твори українських прозаїків чи поетів - здатні в цьому допомогти.