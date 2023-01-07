Історична подія: в Лаврі почалася різдвяна служба Епіфанія (відео) [ Редагувати ]
У суботу, 7 січня, у Києво-Печерській Лаврі розпочалася різдвяна служба Блаженнішого митрополита Епіфанія. Це перше богослужіння, яке проводить ПЦУ на території Лаври.
Зазначимо, що раніше богослужіння у Києво-Печерській Лаврі проводила лише УПЦ московського патріархату.
Святкова літургія з нагоди Різдва Христового розпочалася сьогодні з 9-ї години ранку. ПЦУ отримала спеціальний дозвіл від Міністерства культури на проведення служби.
Українці можуть спостерігати за різдвяним богослужінням онлайн. Дивитися можна за посиланням.
по темі
У суботу, 7 січня, відзначають одне з найважливіших церковних свят - Різдво Христове
Головна ялинка України потрапила у рейтинг найкращих різдвяних дерев світу
Відібрати в українців свята не здатна навіть війна. Зрозуміло, що святкувати цього року ми будемо скромно. Крім того, на заваді може стати повітряна тривога, і відключення світла, і сама економічна ситуація...
Не розгортатимуть і традиційний різдвяний ярмарок, який зазвичай у цей час вже тут, на площі біля оперного театру.
У додатку "Дія" завершилося опитування, у якому українці відповідали, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу - 25 грудня чи 7 січня