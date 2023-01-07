Новорічний стіл за дві години та 1000 гривень: секрет від господині з Дніпра

Відібрати в українців свята не здатна навіть війна. Зрозуміло, що святкувати цього року ми будемо скромно. Крім того, на заваді може стати повітряна тривога, і відключення світла, і сама економічна ситуація...