Тисячі постраждалих, і мільйони тих, хто потребує психологічної допомоги. І зволікати з отриманням останньої українцям не радять у МОЗі. Тим паче, що з червня в Україні працює безкоштовна гаряча лінія від Українського ветеранського фонду з кризової допомоги.

Там досвідчені фахівці готові й вислухати, розрадити, й допомогти. У будь-який час доби.

Ярина Марків про роботу кризового центру докладніше.

Страх, тривога, паніка, біль - мікс почуттів і героїчного протистояння українців у цій війні. Горе - загартувало. Додало сили. Єдності. І саме остання рятує нас у тяжкі години. Розуміння, розрада, розмова - підтримка спеціаліста.

Тетяна, психологиня гарячої лінії кризової підтримки Українського ветеранського фонду:

Був дзвінок від дружини воїна і ми поспілкувалися, воїн на нулі і в кінці вона сказала дуже важливу річ. Якби я знала, що мені стане легше, я б зателефонувала набагато раніше.

Ще в червні Український ветеранський фонд при Мінветеранів запустив гарячу лінію кризової допомоги для ветеранів та членів їх родин. Відтоді два десятки досвідчених фахівців, психологів - 24 на 7 надають підтримку українцям.

Олена, психологиня гарячої лінії кризової підтримки УВФ:

Я дуже хотіла бути корисною цій нашій загальній справі боронити фронт, саме тут підтримувати людей у важку хвилину їхнього життя, в цих місцях де вони перебувають зараз, бо до нас звертаються з різних куточків і це дуже важливо.

Олена Лашко, головний психолог гарячої лінії кризової підтримки Українського ветеранського фонду:

Це рідні, близькі ветеранів захисників. Також звертаються ті захисники, які на реабілітації зараз перебувають родичів загиблих воїнів. Взагалі ми не відмовляємо нікому, жодному українцю, який відчуває на собі вплив війни і потребує підтримки, шукає цієї підтримки.

Бути психологом - значить бути емпатом, співпереживати біль чи втрату кожного співгромадянина. Спеціалісти зізнаються, іноді й самі потребують фахової допомоги.

Тетяна, психологиня гарячої лінії кризової підтримки УВФ:

Найважче було коли люди розказували про ці жахіття, які вони пережили - Маріуполь, Харків. Як вони тікали, як вони переживали цей досвід. Азовсталь. Спілкувалася зі своїм психотерапевтом. Тому що це до речі дуже тяжко вислуховувати.

Катерина Спіріна, проєктна менеджерка гарячої лінії кризової підтримки УВФ:

Ми, кожен є окрема одиниця, і кожен відповідає за свій фронт робіт. І це дуже цінно і дуже важливо, коли ти можеш опиратися на інших. Повертаєшся через добу після блекауту, а команда працює. Весь цей час хтось був на лінії і хтось відповідав на дзвіночки.

За весь час роботи на гарячу лінію поступило понад сім тисяч дзвінків!

Надія, психологиня гарячої лінії кризової підтримки УВФ:

Моє гасло: "Людині потрібна людина". Вбачаю в цьому велику цінність нашої лінії, що людина може отримати підтримку будь-де в Україні, де вона знаходиться, достатньо лише телефон.

Проєкт реалізовують за сприяння програми "Український фонд швидкого реагування", яку втілює Irex за підтримки Державного департаменту США. Й невдовзі - його планують масштабувати.

Юлія Лапутіна, міністр у справах ветеранів України:

Зараз наразі наші психологи працюють саме по методиках, які розроблені саме в Україні. І Україна зараз набуває досить такого потужного досвіду, адже такої кризової ситуації в нашій країні зараз нема ніде у світі. Люди окрім психологічної підтримки також звертаються за юридичними консультаціями. То там буде працювати ще два юриста і в Києві ми започаткували з Українським ветеранським фондом. Саме ще група підтримки для тих родин, які втратили близьких у цій війні. І будемо розповсюджувати цю практику на всю Україну і масштабувати це.

В Українському ветеранському фонді кажуть: "Проєкт нашої гарячої лінії підтримки - це як доступ пораненого до аптечки екстреної допомоги на полі бою. Коли терміново треба зупинити кров і вгамувати больовий шок. Номер гарячої лінії - ви зараз бачите на своїх екранах. Тож звертайтеся і почувайте себе у безпеці.