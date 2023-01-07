Великий ремонт доріг та залізничного полотна у Європі. І все заради України. Аби постачати нам важку техніку. Зараз, наприклад, прискорено взялися ремонтувати шляхи з Антверпенського порту, що у Бельгії. Туди доправлятимуть з Америки потрібні нам БМП та зброю, а потім вже суходолом вона прямуватиме до Німеччини, а далі до нас. Більше деталей - знає Олена Абрамович.

Разом з новинами про готовність надавати нову важку техніку Україні, в ЄС взялися облаштовувати й інфраструктуру для її транспортування. Понад 60 мільйонів євро з європейських фондів виділили для Бельгії. Аби автотраси та залізницю з портів Антверпена та Зебрюгге адаптувати для транспортування, зокрема, колон танків до Німеччини.

Штефаан де Ринк, представник Єврокомісії:

Європейська оборона повільно, але впевнено просувається вперед. Російська агресія проти України пришвидшує цей процес. Один із компонентів - це мобільність особового складу та обладнання. Кілька європейських країн постачають обладнання Україні. І у будь-якій воєнній стратегії вкрай важливо мати можливість робити це без перешкод.

Тридцять мільйонів витратять на зміцнення автотраси із Зебрюге до Антверпена, ще 30 на залізничні та портові роботи в Антверпені. Ці порти часто використовуються Сполученими Штатами для розгортання військ на європейському континенті в рамках НАТО. І це не перша така ініціатива - минулого року мільйони євро з європейських фондів уже були витрачені на модернізацію стратегічно важливої маневрової станції в Льєжі. Це роботи на залізничній станції неподалік від кордону з Нідерландами та Німеччиною. На таку щедрість і, власне, нові вливання коштів в оборону, ЄС спонукала саме росія.

Адіна-Йоана Велян, Європейська комісарка з транспорту:

Зважаючи на російську агресію проти України, проблема "військової мобільності" всередині Європи зараз високо на порядку денному.

Таких проєктів, із підвищення воєнної мобільності у Європі, з квітня 2022 року запущено понад два десятки. Єврокомісія виділила на них 340 мільйонів євро. А нещодавно був затверджений ще мільярд євро інвестицій, щоб мати можливість протистояти рф і допомагати України також бути напоготові - у довгостроковій перспективі.