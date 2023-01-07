Собор Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити 8 січня [ Редагувати ]
На наступний день після Різдва християни східного обряду відзначають Собор Пресвятої Богородиці. Це день прославлення матері Ісуса Христа, у який також згадують тих, хто мав відношення до Богородиці - царя Давида, святих Якова та Йосипа.
Наші пращури вважали, що цього дня не можна працювати вагітним жінкам, інакше дитина може народитися з фізичними вадами.
Загалом під забороною будь-яка праця, у тому числі й рукоділля. Однак у деяких регіонах дозволялося займатися столярними роботами.
Що не можна робити 8 січня
У день Собору Пресвятої Богородиці в жодному разі не можна було купувати мотузку. Вважалося, що це віщує швидкий похорон.
Також за старих часів у це свято був у немилості кисіль - його заборонялося не тільки варити, а й пити. Вважалося, що приготування киселю може навести смерть на близьку людину.
У день Собору Пресвятої Богородиці було прийнято позбавлятися від непотребу - старих речей, битого посуду. Також цього свята активно приймали гостей, яким накривали щедрий стіл. Чим більше гостей відвідає будинок, тим кращим буде рік.
Крім того, 8 січня особлива увага приділялася дітям - їх намагалися порадувати та побажати здоров'я та благополуччя.
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