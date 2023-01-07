Російські війська хочуть відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар - Слов'янськ.

Про це повідомляє радника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

"Їхнє основне зусилля - відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар - Слов'янськ. От вони двома язиками і просуваються. Просуваються зрозуміло як, думаю, всі вже бачили картинку. Досягають якихось окремих успіхів за рахунок атак "смертників". Запевняти, що Соледар не візьмуть, не знаю, можуть взяти, можуть не взяти. Бахмут точно не візьмуть", - сказав Арестович.