Російські війська у ніч на 8 січня обстріляли Херсон забороненими запалювальними боєприпасами. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Російські окупанти завдали удару по Таврійському мікрорайону міста. Для атаки використали запалювальні боєприпаси.



На щастя, ця атака рашистів обійшлась без жертв серед мирних людей та руйнування цивільної інфраструктури.

Запалювальні боєприпаси заборонені міжнародними конвенціями, їх не можна використовувати у містах або поруч з ними. Застосування таких боєприпасів дозволяється лише по військових об'єктах, віддалених від цивільних.