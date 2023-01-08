російське "перемир'я" було черговою спробою маніпулювати дипломатією з боку кремля. Але після всіх обстрілів, які окупанти провели на Різдво, подібні рішення країни-агресора вже не спрацюють ніколи. Про це свідчить вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Світ знову побачив у ці дні, що росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті.

Він нагадав, що окупанти вдарили запалювальними снарядами по Херсону відразу після Різдва, а також обстріляли Краматорськ та інші міста Донбасу. Їхні атаки були націлені на цивільні об'єкти.

Все це тоді, коли в москві щось там розповідали про нібито "перемир'я". Жодна спроба росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює.

Він також додав, що лише посилення України, відновлення територіальної цілісності нашої країни, повернення наших людей з російської неволі є справжніми гарантіями миру.