Зеленський зробив заяву про "перемир'я" [ Редагувати ]
російське "перемир'я" було черговою спробою маніпулювати дипломатією з боку кремля. Але після всіх обстрілів, які окупанти провели на Різдво, подібні рішення країни-агресора вже не спрацюють ніколи. Про це свідчить вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Світ знову побачив у ці дні, що росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті.
Він нагадав, що окупанти вдарили запалювальними снарядами по Херсону відразу після Різдва, а також обстріляли Краматорськ та інші міста Донбасу. Їхні атаки були націлені на цивільні об'єкти.
Все це тоді, коли в москві щось там розповідали про нібито "перемир'я". Жодна спроба росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює.
Він також додав, що лише посилення України, відновлення територіальної цілісності нашої країни, повернення наших людей з російської неволі є справжніми гарантіями миру.
по темі
Президент Володимир Зеленський підбив підсумки року, що минає, і привітав українців з прийдешнім 2023-м
У п'ятницю, 30 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача
У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз Кримський міст частіше працює на виїзд, ніж навпаки
У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Під час виступу він звернувся до українців зі щорічним посланням.
У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді