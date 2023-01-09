"ЗСУ знищили 3 вертольоти і великий склад палива окупантів" - Генштаб [ Редагувати ]
За добу сили ЗСУ знищили три вертольоти та три БПЛА окупантів. Війська рф намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському і Лиманському напрямках та намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському напрямку. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Авіація Сил оборони минулої доби завдала сімнадцяти ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. У той же час наші воїни збили три вертольоти противника (Ка-52, Мі-24 та Мі-8), а також три розвідувальні БПЛА типу "Орлан-10".
Українські ракетники та артилеристи вразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також його склад паливно-мастильних матеріалів.
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