За добу сили ЗСУ знищили три вертольоти та три БПЛА окупантів. Війська рф намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському і Лиманському напрямках та намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському напрямку. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала сімнадцяти ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. У той же час наші воїни збили три вертольоти противника (Ка-52, Мі-24 та Мі-8), а також три розвідувальні БПЛА типу "Орлан-10".

Українські ракетники та артилеристи вразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також його склад паливно-мастильних матеріалів.