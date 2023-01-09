Повітряна тривога: в Україні лунають вибухи [ Редагувати ]
У понеділок зранку, 9 січня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. У деяких населених пунктах повідомляють про звуки вибухів.
Наразі повітряна тривога оголошена у східних областей України.
Біля Харкова пролунала серія вибухів під час тривоги. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи, ймовірно, пов'язані з роботою системи ППО.
Окрім того, вибуху пролунали у Костянтинівці Донецької області. Місцеві пишуть про гучні звуки та публікують фото з димом, який підіймається над містом.
по темі
У понеділок, 9 січня, російські військові атакували ракетами селище Шевченкове, що в Куп'янському районі Харківської області
У Міністерстві оборони Великобританії заявили, що росія використовує свої новітні винищувачі для запуску ракет Україною за тисячі кілометрів від кордону
За добу сили ЗСУ знищили три вертольоти та три БПЛА окупантів
Фейкова "операція відплати" Міноборони рф у Краматорську посилила шквал критики у бік російського військового командування. У неї не схотіли вірити навіть пропагандисти
У понеділок, 9 січня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення