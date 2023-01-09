Росіяни кинули на Соледар найбільш професійні загони "вагнерівців" - Сирський [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, ворог кинув у Соледар найбільш професійні загони "вагнерівців".
Про це пише в Telegram Military Media Center.
Як відзначив Сирський, "вагнерівці", попри різні пропагандистські заяви, відступили від міста з численними втратами.
"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони "вагнерівців". Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар", - заявив генерал-полковник Сирський.
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