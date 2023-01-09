Пошкоджено понад 100 будівель: фото та відео наслідків ракетного удару по Очакову [ Редагувати ]
У результаті російського ракетного обстрілу 9 січня Очакова Миколаївської області, поранення отримали дев'ятеро громадян. Пошкоджено більше сотні будинків.
Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.
Російські окупанти залишили людей за "мінусової" температури у будівлях з вибитими вікнами та без покрівель.
"Це звичайний терор, який очаківці ніколи не пробачать окупантам!", - наголошується у повідомленні.
Заступник голови Офісу президента показав наслідки ракетного удару.
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