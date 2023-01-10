Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
За добу сили ЗСУ ліквідували 710 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 112 470 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
ЗСУ також вдалося знищити російський корабель.
Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення.
Загальні бойові втрати противника на 10.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано,
- танків - 3084 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 6154 (+7) од,
- артилерійських систем - 2073 (+4) од,
- РСЗВ - 434 (+0) од,
- засобів ППО - 217 (+0) од,
- літаків - 285 (+0) од,
- гелікоптерів - 275 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1860 (+4),
- крилатих ракет - 723 (+0),
- кораблів /катерів - 17 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4817 (+8) од,
- спеціальної техніки - 183 (+0).
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