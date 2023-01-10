Командувач військами оперативного командування "Північ" генерал-майор Віктор Ніколюк запевнив, що ЗСУ не дадуть російським окупантам дійти до Чернігова. Українські військові, які перебувають на Сіверському напрямку, готові до будь-якого розвитку подій. Про це він сказав під час відеозвернення.

Ми знаходимося на державному кордоні України. Наразі ситуація контролюється. Звичайно, ми припускаємо будь-який варіант розвитку подій. Але ситуацію ми тримаємо під контролем.

За його словами, українські захисники зможуть дати загарбникам потужну відсіч, якщо ті знову підуть у наступ.