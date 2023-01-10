ЗСУ потопили на Дніпрі катер окупантів [ Редагувати ]
У понеділок, 9 січня, українські військові потопили на Дніпрі ворожий катер. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
В дельті річки Дніпро, в районі острова Білогрудий, сили оборони Таврійського напрямку артилерійськими засобами уразили ворожий катер. Тип катера наразі уточнюється.
Зранку 10 січня Генштаб дав зведення щодо добових втрат рф. У переліку знищеної техніки додавався знищений корабель чи катер. З початку повномасштабного вторгнення рашистів ЗСУ знищили 17 російських кораблів або катерів.
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