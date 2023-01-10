Чи можуть вручати киянам повістки на вході в метро: відповідь КМВА [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Повістку з’явитися у віськомат можуть вручити людині будь-де, законодавство чітко не регламентує точного місця.
Про це повідомляє керівник КМВА Сергій Попко в інтерв'ю ТСН.
"Законодавством чітко не регламентується місце, де повинна вручатися повістка. Її можуть вручити в будь-якому місці", - сказав Попко.
Також він наголосив, що повістка обов’язково має містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки і мокру печатку. У ній має бути зазначено - дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися.
Вручити повістку може тільки співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи ОМС, керівники підприємств/установ/організацій, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків.
У КМВА закликали киян довіряти лише перевіреній інформації від офіційних джерел.
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